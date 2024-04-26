Девушке, позвонившей возлюбленному более 100 раз диагностировали болезнь
Как информирует South China Morning Post, ее одержимость отразилась на психическом здоровье и превратила жизнь парня в кошмар. Он начал чувствовать себя дискомфортно и скованно в отношениях, когда она стала чересчур зависимой от него и постоянно нуждалась во внимании. Девушка не только уговаривала его постоянно сообщать ей о своем местонахождении, но и хотела, чтобы он отвечал на ее сообщения в любое время суток и включал при этом камеру.
Со слов врача, Сяоюй из провинции Сычуань заработала тревожность на первом году обучения в университете. Однажды она набрала бойфренду более 100 раз за один день, но ни на один звонок тот не ответил. Тогда китаянка от злости разбросала и поломала вещи в своем доме, а также грозилась прыгнуть с балкона, но вовремя подоспела полиция, вызванная парнем.
Девушку госпитализировали. В больнице ей поставили диагноз – пограничное расстройство личности, которое во врачебном просторечии называют "влюбленным мозгом". Лечащий врач Сяоюй не стала распространяться насчет причин появления болезни у пациентки, но сказала, что синдром часто возникает у людей, у которых в детстве не было здоровых отношений со своими родителями. Некоторые из них, чья жизнь сильно не пострадала, могут выздороветь самостоятельно, научившись управлять своими эмоциями, а другим требуется медицинская помощь.
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