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Девушке, позвонившей возлюбленному более 100 раз диагностировали болезнь

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 05:11 Фото: pixabay
У 18-летней девушки из Китая, которая за один день позвонила своему бойфренду более 100 раз, диагностировали синдром "влюбленного мозга", сообщает Zakon.kz.

Как информирует South China Morning Post, ее одержимость отразилась на психическом здоровье и превратила жизнь парня в кошмар. Он начал чувствовать себя дискомфортно и скованно в отношениях, когда она стала чересчур зависимой от него и постоянно нуждалась во внимании. Девушка не только уговаривала его постоянно сообщать ей о своем местонахождении, но и хотела, чтобы он отвечал на ее сообщения в любое время суток и включал при этом камеру.

Со слов врача, Сяоюй из провинции Сычуань заработала тревожность на первом году обучения в университете. Однажды она набрала бойфренду более 100 раз за один день, но ни на один звонок тот не ответил. Тогда китаянка от злости разбросала и поломала вещи в своем доме, а также грозилась прыгнуть с балкона, но вовремя подоспела полиция, вызванная парнем.

Девушку госпитализировали. В больнице ей поставили диагноз – пограничное расстройство личности, которое во врачебном просторечии называют "влюбленным мозгом". Лечащий врач Сяоюй не стала распространяться насчет причин появления болезни у пациентки, но сказала, что синдром часто возникает у людей, у которых в детстве не было здоровых отношений со своими родителями. Некоторые из них, чья жизнь сильно не пострадала, могут выздороветь самостоятельно, научившись управлять своими эмоциями, а другим требуется медицинская помощь.

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