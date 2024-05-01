Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Тбилиси продолжается противостояние митингующих и полиции

В Тбилиси продолжается противостояние митингующих и полиции, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 04:00 Фото: https://t.me/worldprotest
В Минздраве Грузии сообщили, что восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Однако противостояние продолжается: протестующие строят баррикады, осадили здание Парламента, а силовики поливают их водой, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий" протестующие в Тбилиси подожгли служебный вход в здание парламента Грузии.


ТАСС пишет, что в парламенте Грузии объявлен красный уровень безопасности из-за попыток протестующих, выступающих против законопроекта об иноагентах, прорваться в законодательный орган.


Кроме того СМИ сообщают, что у митингующих в ход идет все, что попадает под руки. А силовики снова пускают слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих возле здания парламента


RT сообщает, что ворота, ведущие на территорию парламента Грузии, завалили различными предметами, в том числе мусорными баками.


Ранее сообщалось, что 1 мая днём парламент Грузии принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За проект проголосовали 83 депутата, против - 23. Третье чтение назначено на 17 мая.

Также 1 мая сообщалось, что на митинге в Тбилиси избили председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

Читайте также

Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека
Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека
Первый казахский детский сад открылся в Кремниевой долине
Первый казахский детсад открылся в Кремниевой долине
SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос
SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос
Елена Вебер
Грузия Тбилиси 2024 год Акции протеста
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: