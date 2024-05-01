В Тбилиси продолжается противостояние митингующих и полиции

В Минздраве Грузии сообщили, что восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Однако противостояние продолжается: протестующие строят баррикады, осадили здание Парламента, а силовики поливают их водой, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий" протестующие в Тбилиси подожгли служебный вход в здание парламента Грузии.





ТАСС пишет, что в парламенте Грузии объявлен красный уровень безопасности из-за попыток протестующих, выступающих против законопроекта об иноагентах, прорваться в законодательный орган.





Кроме того СМИ сообщают, что у митингующих в ход идет все, что попадает под руки. А силовики снова пускают слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих возле здания парламента





RT сообщает, что ворота, ведущие на территорию парламента Грузии, завалили различными предметами, в том числе мусорными баками.





Ранее сообщалось, что 1 мая днём парламент Грузии принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За проект проголосовали 83 депутата, против - 23. Третье чтение назначено на 17 мая.

Также 1 мая сообщалось, что на митинге в Тбилиси избили председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.