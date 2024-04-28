Массовая потасовка с полицией началась во время митинга в Тбилиси
Как пишет ТАСС, митингующие, собравшиеся у парадного входа в парламент на проспекте Руставели, попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", который запланирован на 29 апреля.
Отмечается, что полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Сотрудники МВД применили перцовый газ против демонстрантов.
Special forces mobilized. #tbilisi #protests pic.twitter.com/dXYBgIWQy5— Ani Chkhikvadze (@achkhikvadze) April 28, 2024
Ранее сообщалось, что тысячи людей собрались у здания парламента Грузии. Собравшиеся выступают против принятия закона об иностранных агентах. Почему оппозиция и граждане страны так категоричны по отношению к новому законопроекту и чем все может закончиться, в материале Zakon.kz.