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Массовая потасовка с полицией началась во время митинга в Тбилиси

митинги в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 00:45 Фото: X(Twitter)/@GBenashvili
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, митингующие, собравшиеся у парадного входа в парламент на проспекте Руставели, попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", который запланирован на 29 апреля.

Отмечается, что полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Сотрудники МВД применили перцовый газ против демонстрантов.

Ранее сообщалось, что тысячи людей собрались у здания парламента Грузии. Собравшиеся выступают против принятия закона об иностранных агентах. Почему оппозиция и граждане страны так категоричны по отношению к новому законопроекту и чем все может закончиться, в материале Zakon.kz.

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