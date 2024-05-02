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В Китае увеличилось число погибших при обрушении скоростной автомагистрали

В Китае увеличилось число погибших при обрушении скоростной автомагистрали, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 08:50 Фото: Х/accuweather
Количество жертв при обрушении автомагистрали на юге Китая в провинции Гуандун выросло до 36 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации "Синьхуа" в результате происшествия пострадали 30 человек, их жизни ничто не угрожает.

"В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что 20 автомобилей 1 мая оказались в ловушке из-за обвала на участке скоростной автомагистрали в Китае, погибли 24 человека

Скоростная автомагистраль, ведущая из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась 1 мая около 2:10 по местному времени (23:10 30 апреля по времени Астаны).

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