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Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека

Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 01:53 Фото: Х/accuweather
20 автомобилей 1 мая оказались в ловушке из-за обвала на участке скоростной автомагистрали в Китае, погибли 24 человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Синьхуа", еще 30 человек были госпитализированы в больницу, их жизням ничего не угрожает. 

По данным властей, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.

"На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 мая около 02:10 произошел обвал на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун в Южном Китае.

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