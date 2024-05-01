Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека

20 автомобилей 1 мая оказались в ловушке из-за обвала на участке скоростной автомагистрали в Китае, погибли 24 человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Синьхуа", еще 30 человек были госпитализированы в больницу, их жизням ничего не угрожает.

По данным властей, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.

At least 19 people have been killed after a highway collapsed in China’s Guangdong province on Wednesday.



The area experienced record rain and flooding during the past two weeks. pic.twitter.com/XipCsCVUtA — AccuWeather (@accuweather) May 1, 2024

"На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 мая около 02:10 произошел обвал на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун в Южном Китае.