Автомобильная ловушка на шоссе в Китае: погибли 24 человека

Как пишет "Синьхуа", еще 30 человек были госпитализированы в больницу, их жизням ничего не угрожает.

По данным властей, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.

At least 19 people have been killed after a highway collapsed in China’s Guangdong province on Wednesday.



The area experienced record rain and flooding during the past two weeks. pic.twitter.com/XipCsCVUtA