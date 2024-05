Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось еще на 12 человек

Как уточняет телеканал CCTV News, еще 30 человек получили различные травмы, но остались в живых.

Отмечается, что на данный момент магистраль закрыта для проезда, на ней ведут спасательные работы.

Масштаб разрушений показан на видео:

A section of a highway collapsed early Wednesday in southern China’s #Guangdong province, causing 20 vehicles to plunge and leaving at least 48 people dead. #highwaycollapse pic.twitter.com/gdHuQwDoJc