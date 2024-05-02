Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось еще на 12 человек
Фото: скриншот видео
48 человек погибли в результате обрушения автомагистрали "Мэйда" в южной части Китая, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет телеканал CCTV News, еще 30 человек получили различные травмы, но остались в живых.
Отмечается, что на данный момент магистраль закрыта для проезда, на ней ведут спасательные работы.
Масштаб разрушений показан на видео:
A section of a highway collapsed early Wednesday in southern China’s #Guangdong province, causing 20 vehicles to plunge and leaving at least 48 people dead. #highwaycollapse pic.twitter.com/gdHuQwDoJc— CGTN Europe (@CGTNEurope) May 2, 2024
Скоростная автомагистраль, ведущая из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась 1 мая около 2:10 по местному времени (23:10 30 апреля по времени Астаны). Обрушение дороги спровоцировал сход оползня. Утром 2 мая сообщалось, что погибли 36 человек.
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