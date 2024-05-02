Колумбия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на мероприятии по случаю Международного дня солидарности трудящихся, объявил, что разрывает дипломатические отношения с Израилем, сообщает Zakon.kz.

Он обвинил израильское правительство в геноциде в секторе Газа, пишет журнал Semana.



"Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово "Газа", это слово "Палестина", это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами". Президент Колумбии Густаво Петро

Густаво Петро выразил уверенность, что граждане Колумбии поддержат решение своего правительства.



"Не может вернуться период геноцида, уничтожения целого народа на наших глазах. Если умрет Палестина, погибнет человечество, мы не можем этого позволить", – добавил он.

Ранее Колумбия уже приостановила закупки оружия у Израиля. Президент республики также был среди тех, кто подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС освободить всех заложников.



Также правительство Колумбии в начале апреля обратилось в Международный суд ООН в Гааге с просьбой разрешить присоединиться к иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде ЦАХАЛ в секторе Газа. Страна в заявлении призвала обеспечить "безопасность палестинского народа".

Ранее в ООН привели данные, согласно которым на расчистку территорий сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может потребоваться 14 лет.