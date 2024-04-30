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Расчистка сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может занять 14 лет

Сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 08:05 Фото: pixabay
По данным ООН, на расчистку территорий сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может потребоваться 14 лет, сообщает Zakon.kz.

Мнение высокопоставленного представителя ООН по вопросам разминирования Пера Лодхаммара опубликовали The Guardian. Так, военные действия Израиля в секторе Газа привели к скоплению в этом регионе 37 млн тонн мусора, среди которого затерялись неразорвавшиеся снаряды.

"Именно на наведение порядка в регионе при наличии 100 грузовиков уйдет более 10 лет, а поскольку бои все еще идут, прогнозируемое время работ может увеличиться".Пер Лодхаммар

Расчистка и восстановление будут проходить медленно и при наличии опасности из‑за угрозы от неразорвавшихся снарядов и ракет, оставшихся в разрушенных и поврежденных зданиях. По словам Лодхаммара, в среднем около 10% боеприпасов не взорвались при выстреле и их пришлось утилизировать саперным группам.

Экологическая организация Earth Action опубликовала список стран, в которых не утилизируют пластик.

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