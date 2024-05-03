Пенсионер женился на своей возлюбленной через 60 лет знакомства
По рассказу South China Morning Post, Чжоу Гуйлинь был студентом юридического факультета Пекинского университета. Там он познакомился с Ян Сюгуй. У них завязались отношения, но после выпуска молодые люди расстались.
Чжоу основал школу в родном городе и был ее первым директором, посвятив жизнь образованию. У него и Ян Сюгуй появились свои семьи.
Пара вновь сошлась после смерти своих супругов. По китайским меркам, свадьба получилась скромной. На праздничном банкете присутствовали только близкие друзья и родственники.
"В течение 60 лет ни одна книга не могла передать глубину нашей тоски. Столетие искренних надежд, и теперь при свете свечей мы заново пишем нашу первую любовь", – листки с этим стихом были разбросаны по свадебному залу.
81-летняя невеста танцевала и пела, а супруг аккомпанировал ей на традиционном китайском барабане.
Стало известно, что, следуя новой моде, женщины в Китае массово делают себе торчащие уши.