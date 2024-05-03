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Пенсионер женился на своей возлюбленной через 60 лет знакомства

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 08:59 Фото: pixabay
В Китае 86-летний мужчина женился на своей первой возлюбленной, с которой познакомился во время студенчества, сообщает Zakon.kz.

По рассказу South China Morning Post, Чжоу Гуйлинь был студентом юридического факультета Пекинского университета. Там он познакомился с Ян Сюгуй. У них завязались отношения, но после выпуска молодые люди расстались.

Чжоу основал школу в родном городе и был ее первым директором, посвятив жизнь образованию. У него и Ян Сюгуй появились свои семьи.

Пара вновь сошлась после смерти своих супругов. По китайским меркам, свадьба получилась скромной. На праздничном банкете присутствовали только близкие друзья и родственники.

"В течение 60 лет ни одна книга не могла передать глубину нашей тоски. Столетие искренних надежд, и теперь при свете свечей мы заново пишем нашу первую любовь", – листки с этим стихом были разбросаны по свадебному залу.

81-летняя невеста танцевала и пела, а супруг аккомпанировал ей на традиционном китайском барабане.

Стало известно, что, следуя новой моде, женщины в Китае массово делают себе торчащие уши.

Алия Абди
Китай 2024 год Свадьбы Пожилые люди Студенты Любовь
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