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Узбекистанка напала на возлюбленного с ножом за предложение стать его второй женой

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 02:20 Фото: pexels
В Узбекистане осудили 24-летнюю девушку, которая ударила ножом своего возлюбленного после того, как он признался, что собирается жениться на другой, сообщает Zakon.kz.

По информации Kun.uz, инцидент произошел в мае 2024 года, когда пара, находящаяся в отношениях с 2019 года, сидела в машине.

Во время разговора парень сообщил, что хочет связать свою жизнь с другой женщиной. В качестве утешения, он предложил возлюбленной стать второй женой, если согласится его семья.

Позже он показал девушке фотографию новой избранницы. Оскорбленная этим предложением, она схватила кухонный нож и нанесла парню четыре удара. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медпомощь.

Несостоявшуюся невесту задержали на месте происшествия. Каршинский городской суд признал ее виновной в умышленном тяжком телесном повреждении и приговорил к трем годам и 11 месяцам ограничения свободы.

Недавно Узбекистан сотрясло другое преступление: его житель убил жену, новорожденную дочь и себя.

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