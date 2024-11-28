Узбекистанка напала на возлюбленного с ножом за предложение стать его второй женой
По информации Kun.uz, инцидент произошел в мае 2024 года, когда пара, находящаяся в отношениях с 2019 года, сидела в машине.
Во время разговора парень сообщил, что хочет связать свою жизнь с другой женщиной. В качестве утешения, он предложил возлюбленной стать второй женой, если согласится его семья.
Позже он показал девушке фотографию новой избранницы. Оскорбленная этим предложением, она схватила кухонный нож и нанесла парню четыре удара. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медпомощь.
Несостоявшуюся невесту задержали на месте происшествия. Каршинский городской суд признал ее виновной в умышленном тяжком телесном повреждении и приговорил к трем годам и 11 месяцам ограничения свободы.
Недавно Узбекистан сотрясло другое преступление: его житель убил жену, новорожденную дочь и себя.