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Наука и технологии

Внешность древних европейцев удивила ученых

внешность древних европейцев удивила ученых, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 00:10 Фото: ugent.be
Специалисты Гентского университета (UGhent) совместно с коллегами из других стран воссоздали внешность охотницы-собирательницы, жившей 10,5 тыс. лет назад в долине реки Маас на территории современной Бельгии, сообщает Zakon.kz.

На своем сайте они рассказали, что останки женщины, получившей имя "Марго" по месту обнаружения в бельгийской пещере, изучались с применением 3D-сканирования черепа и анализа древней ДНК. Отмечается, что нидерландские художники Адри и Альфонс Кеннис благодаря этому создали скульптурную реконструкцию.

Как уточняется, в от большинства известных реконструкций людей мезолита, у "Марго" оказались голубые глаза и относительно светлая кожа среднего тона. Это контрастирует с более темнокожими современниками, такими как знаменитый "Чеддерский человек" из Англии.

"Работа показывает, что древние европейские популяции были более разнообразны по внешности, чем считалось ранее. Пигментация кожи у охотников-собирателей варьировалась даже в пределах одной генетической группы", – отметила профессор Изабель Де Гроот.

Ранее ученые выяснили, какие города находятся на грани исчезновения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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