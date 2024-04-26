Казахстан вводит временный запрет на ввоз куриных яиц

Министерство сельского хозяйства опубликовало информацию о том, что в Казахстане введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, запрет не распространяется в отношении транзита через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.



"Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. Как известно, в данный период отмечается снижения спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Уточняется, что в данный период сокращается сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

"В этой связи, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики участия в международных экономических организациях была одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом на весенне-летний период", – говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.

Ранее министр торговли Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса заявил, что рост цен на яйца связан с сезоном года.



В феврале, наблюдая за ценами на продовольственные товары, редакция Zakon.kz проанализировала данные Бюро национальной статистики РК по производству и стоимости яиц в динамике за последние три года в разных городах Казахстана.