Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что его сняли с поезда из-за выпитой банки пива, сообщает Zakon.kz.

Этой историей он поделился во время интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!", которое было опубликовано 3 мая.

По словам Александра Жулина, он решил выпить пива во время путешествия.

"Подходит начальник поезда: "У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста". Я: "Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью". Она: "Я вас предупредила", — отметил тренер.

По его словам, после этого разговора, на станции Бологое зашли два человека с автоматами и вывели его вместе с женой и дочкой из поезда.

Жулин отметил, что после того, как в полицейском участке установили его личность, он был отпущен.

Однако, по словам Жулина, произошедшее привело к негативным эмоциям у его дочери.

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