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Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива

Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 01:53 Фото: Instagram/aleksandr_zhulin
Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что его сняли с поезда из-за выпитой банки пива, сообщает Zakon.kz.

Этой историей он поделился во время интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!", которое было опубликовано 3 мая. 

По словам Александра Жулина, он решил выпить пива во время путешествия.

"Подходит начальник поезда: "У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста". Я: "Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью". Она: "Я вас предупредила", — отметил тренер.

По его словам, после этого разговора, на станции Бологое зашли два человека с автоматами и вывели его вместе с женой и дочкой из поезда.

Жулин отметил, что после того, как в полицейском участке установили его личность, он был отпущен. 

Однако, по словам Жулина, произошедшее привело к негативным эмоциям у его дочери.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, которая дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, будет ведущей нового шоу на Первом канале. 

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