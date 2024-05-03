Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива
Фото: Instagram/aleksandr_zhulin
Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что его сняли с поезда из-за выпитой банки пива, сообщает Zakon.kz.
Этой историей он поделился во время интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!", которое было опубликовано 3 мая.
По словам Александра Жулина, он решил выпить пива во время путешествия.
"Подходит начальник поезда: "У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста". Я: "Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью". Она: "Я вас предупредила", — отметил тренер.
По его словам, после этого разговора, на станции Бологое зашли два человека с автоматами и вывели его вместе с женой и дочкой из поезда.
Жулин отметил, что после того, как в полицейском участке установили его личность, он был отпущен.
Однако, по словам Жулина, произошедшее привело к негативным эмоциям у его дочери.
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