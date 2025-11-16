Татьяна Тарасова рассказала, как ей дается передвижение на инвалидной коляске
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о частичном отказе от инвалидного кресла, сообщает Zakon.kz.
В эфире программы "Секрет на миллион" Тарасова поделилась, что уже смогла начать передвигаться по дому самостоятельно, стараясь не пользоваться коляской.
"Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так – с палочкой", – поделилась она.
Тарасова получила травму в 19 лет, будучи спортсменкой: сначала у нее вылетело одно плечо, затем – второе. Подобные проблемы были характерны и для других членов ее семьи.
"У папиного брата, Юры, который разбился с командой ВВС, тоже выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца тоже", – вспоминает тренер.
При этом Тарасова опровергает слухи о проблемах с сердцем, заверив поклонников, что с ним все в порядке.
