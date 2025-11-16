#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Культура и шоу-бизнес

Татьяна Тарасова рассказала, как ей дается передвижение на инвалидной коляске

Тарасова и Навка, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 06:30 Фото: Instagram/t.a.tarasova
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о частичном отказе от инвалидного кресла, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Секрет на миллион" Тарасова поделилась, что уже смогла начать передвигаться по дому самостоятельно, стараясь не пользоваться коляской.

"Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так – с палочкой", – поделилась она.

Тарасова получила травму в 19 лет, будучи спортсменкой: сначала у нее вылетело одно плечо, затем – второе. Подобные проблемы были характерны и для других членов ее семьи.

"У папиного брата, Юры, который разбился с командой ВВС, тоже выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца тоже", – вспоминает тренер.

При этом Тарасова опровергает слухи о проблемах с сердцем, заверив поклонников, что с ним все в порядке.

Ранее тренировка Костомарова и Навки вызвала слезы у подписчиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы
09:48, 03 октября 2025
В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
01:07, 13 октября 2025
Татьяна Навка нежно обратилась к Жасмин
Тарасова жестко высказалась о Самоделкиной, сменившей спортивное гражданство
00:42, 15 ноября 2024
Тарасова жестко высказалась о Самоделкиной, сменившей спортивное гражданство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: