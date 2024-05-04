На территории частного зоопарка нашли трупы животных

В частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружили трупы обезьяны и двух аистов, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала прокуратуры города Москвы от 3 мая, животных долгое время не кормили. От голода они питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за плохого ухода у животных развилась пневмония.

Фото: Telegram/Прокуратура Москвы

"Также отсутствовало надлежащее ветеринарное наблюдение, вследствие чего у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма, пневмония", – говорится в сообщении.

После смерти аистов и обезьяны их трупы обернули в полиэтиленовые пакеты, которые позднее проверяющие обнаружили на территории зоопарка. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram/Прокуратура Москвы

Зоопарк был открыт в 2018 году. Входные билеты в заведение стоят 600 рублей в будни и 1000 рублей в выходные.

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