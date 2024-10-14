Зоопарк в Гонконге закрылся после массовой гибели животных

Из-за загадочной гибели восьми питомцев закрылся зоопарк Гонконга. В зоологическом и ботаническом садах в центре города обнаружили восемь мертвых обезьян, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Среди погибших животных обнаружены обезьяна Де Бразза, обыкновенная беличья обезьяна, три тамариновые и три белолицые сакские обезьяны.

Власти Гонконга объявили о незамедлительном вскрытии и проведении лабораторных тестов для установления причин смерти зверей.

"В ожидании результатов тестов секция млекопитающих зоологического и ботанического садов будет закрыта с понедельника для дезинфекционных и уборочных работ", – отмечается в материале.

В сентябре стало известно, что в селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области могут ввести карантин, если у лошадей, которые гибнут массово, подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита.