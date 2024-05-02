Названы продукты, употребление которых продлит жизнь

Медицинские эксперты определили ряд продуктов питания, регулярное употребление которых поможет увеличению продолжительности жизни, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Telegram-канале.

"Во-первых, в рацион необходимо включать овощи, такие как брокколи, белокочанная и брюссельская капуста. Эти овощи эффективны в профилактике рака и замедлении процесса старения", – пишет он.

Далее идут жирные сорта рыбы, которые содержат омега-3 жирные кислоты и белок. Они могут быть полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и снижения кровяного давления. Их рекомендуется употреблять два раза в неделю.

Затем Мурашко называет орехи и темный шоколад.

"Благодаря белковому составу орехов они весьма положительно сказываются на здоровье сердца. Также эксперты рекомендуют включать в рацион темный шоколад с содержанием какао не менее 75%, так как он содержит большое количество антиоксидантов, превосходящее даже чернику", – пишет министр.

Также на продолжительность жизни могут положительно влиять естественные фрукты, ферментированные продукты, такие как кимчи и комбуча, богатые белками йогурты, а также бобовые и томаты, содержащие магний и кальций.

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