Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

Алжир запросил провести заседание Совета Безопасности ООН из-за найденных в секторе Газа массовых захоронений, сообщает Zakon.kz.

Заседание запланировано на 7 мая, оно пройдет в закрытом режиме, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему", – прокомментировал собеседник.

В конце апреля служба гражданской обороны Газы сообщила, что тела около 180 погибших обнаружены в массовом захоронении на территории медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе. Были найдены тела женщин, детей и молодых мужчин. Позже появилась информация, что число обнаруженных тел превысило 390. Ранее аналогичные братские могилы обнаружили в крупнейшей клинике сектора "Аль-Шифа" на севере сектора Газа.

Палестинская сторона заявила, что на некоторых телах обнаружены следы казни, и обвинила Израиль в убийстве пациентов и медперсонала.

В офисе премьер-министра Израиля назвали дезинформацией заявления о причастности ЦАХАЛ к братской могиле.

Ранее Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, а Колумбия разорвала дипломатические.