Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН. По информации агентства РИА Новости, заявленная тема – "Поддержание мира и безопасности в Украине", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил источник в Организации Объединенных Наций.

"Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций", – утверждает источник в ООН.

О дате запрошенного Киевом заседания пока ничего не сообщается. Сама Украина объяснила запрос на такое заседание ударами по столице со стороны ВС РФ.

Ранее Россия тоже запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.