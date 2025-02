Перестрелка у школы в Швеции: несколько человек получили ранения

По данным CNN, перестрелка произошла между полицией и преступником. Местных жителей призвали избегать данного района и оставаться дома.

Подозреваемого еще не задержали.

Издание отмечает, что в школе Campus Risbergska занимаются не только ученики начальной и старшей средней школы, но и учащиеся в возрасте 20 лет и старше. Также в организации проводят занятия для иммигрантов.

Между тем в социальной сети распространяется видео с места инцидента.

BREAKING ⚠️⚠️⚠️⚠️

SCHOOL SHOOTING IN SWEDEN, 5 shot in 'Risbergska' School in Örebro



The attacker reportedly used an automatic weapon during the attack



vid-@RMistereggen pic.twitter.com/1zIMttjrrT