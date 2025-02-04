Перестрелка у школы в Швеции: несколько человек получили ранения
Фото: gymnasieskolor.orebro.se
Пять человек получили огнестрельные ранения в перестрелке на территории кампуса у школы Campus Risbergska в городе Эребру, в Центральной Швеции, сообщает Zakon.kz.
По данным CNN, перестрелка произошла между полицией и преступником. Местных жителей призвали избегать данного района и оставаться дома.
"Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий". Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер
Подозреваемого еще не задержали.
"Мы услышали три удара и громкие крики. Сейчас мы сидим здесь и ждем, пока нас эвакуируют из школы. Информация, которую мы получили, заключается в том, что нам следует сидеть и ждать", – рассказал очевидец Андреас Сундлинг.
Издание отмечает, что в школе Campus Risbergska занимаются не только ученики начальной и старшей средней школы, но и учащиеся в возрасте 20 лет и старше. Также в организации проводят занятия для иммигрантов.
Между тем в социальной сети распространяется видео с места инцидента.
BREAKING ⚠️⚠️⚠️⚠️— Natalie_Zion✡️🇬🇧❤️🇮🇱 (@natalie_Zion_) February 4, 2025
SCHOOL SHOOTING IN SWEDEN, 5 shot in 'Risbergska' School in Örebro
The attacker reportedly used an automatic weapon during the attack
vid-@RMistereggen pic.twitter.com/1zIMttjrrT
Ранее сообщалось, что в Алматы на улице Кабдолова произошла стрельба, был задержан 18-летний парень.
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