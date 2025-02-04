Перестрелка у школы в Швеции: несколько человек получили ранения

Пять человек получили огнестрельные ранения в перестрелке на территории кампуса у школы Campus Risbergska в городе Эребру, в Центральной Швеции, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, перестрелка произошла между полицией и преступником. Местных жителей призвали избегать данного района и оставаться дома.

"Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий". Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер

Подозреваемого еще не задержали.

"Мы услышали три удара и громкие крики. Сейчас мы сидим здесь и ждем, пока нас эвакуируют из школы. Информация, которую мы получили, заключается в том, что нам следует сидеть и ждать", – рассказал очевидец Андреас Сундлинг.

Издание отмечает, что в школе Campus Risbergska занимаются не только ученики начальной и старшей средней школы, но и учащиеся в возрасте 20 лет и старше. Также в организации проводят занятия для иммигрантов.

Между тем в социальной сети распространяется видео с места инцидента.

BREAKING ⚠️⚠️⚠️⚠️

SCHOOL SHOOTING IN SWEDEN, 5 shot in 'Risbergska' School in Örebro



The attacker reportedly used an automatic weapon during the attack



vid-@RMistereggen pic.twitter.com/1zIMttjrrT — Natalie_Zion✡️🇬🇧❤️🇮🇱 (@natalie_Zion_) February 4, 2025

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