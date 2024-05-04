С какими запретами и угрозами столкнулась участница "Евровидения-2024" из Израиля

Участница конкурса "Евровидение-2024" из Израиля Эден Голан почти не покидает свой отель и находится под охраной агентов спецслужбы Шабак в Мальме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Der Spiegel, ей запретили принимать участие в каких-либо мероприятиях конкурса до финала, который назначен на 11 мая.

Отмечается, что шведские власти опасаются возможных инцидентов, устроенных пропалестинскими активистами, учитывая, что Мальме, второй по величине город в Швеции, считается местом массового проживания выходцев из Палестины. Jerusalem Post называет его одним из наиболее антисемитских мест в мире.



В подготовке к "Евровидению" местная полиция получила подкрепление из Дании и Норвегии, но несмотря на это, гости конкурса сомневаются в эффективности их действий. Согласно опубликованной информации, 3 мая возле арены, где пройдут полуфиналы и финал, мужчина и женщина публично сожгли Коран, транслируя это в TikTok, и никто их не остановил.

Безопасность на территории самой арены обеспечивается шведской телекомпанией SVT, которая наняла частную охранную фирму. Однако местные СМИ пишут, что сотрудники этой фирмы ранее участвовали в пропалестинских акциях. Кроме того, СМИ отмечают, что SVT не сумела физически проконтролировать всех 600 волонтеров, которые будут работать на мероприятиях "Евровидения".

Ранее сообщалось, что, учитывая многочисленные сообщения с угрозами смерти, израильская певица прибудет на конкурс с утроенным количеством охранников.