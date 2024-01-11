Финские музыканты потребовали запретить участие Израиля в Евровидении

Финские музыканты организовали сбор подписей, чтобы исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса Евровидения-2024 из-за военных преступлений в Секторе Газа, ссылку на документ разместил на своей странице в Instagram один из авторов петиции Лукас Корпелайнен, сообщает Zakon.kz.

Подписи под обращением поставили более 1400 артистов и представителей музыкальной индустрии.

Фото: скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети

"Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении!" — говорится в тексте документа.

Музыканты считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс должна Yle — финская государственная телерадиокомпания.

Подписи планируют собирать до 15 января. Затем петицию передадут Yle.

Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.