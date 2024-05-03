Второклассница лишила родителей 1,3 млн рублей

Второклассница из Чебоксар лишила родителей 1,3 млн рублей, покупая предметы для онлайн-игры через мошенников, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД по Чувашской Республике, 30 апреля в дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о совершении мошенничества в отношении ее 9-летней дочери обратилась 33-летняя жительница. В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у девочки, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем.

Как выяснилось позже, накануне второклассница зарегистрировалась в группе по раздаче предметов для виртуальной игры. Для того, чтобы их получить, необходимо было выполнить ряд заданий:

сфотографировать разблокированный экран телефона родителей;

отправить его незнакомцу;

дальше войти в приложения банков;

осуществить операции по закрытию вкладов и переводу денежных средств на указанные мошенником счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах.

Таким образом, школьница осуществила 11 транзакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия по розыску причастных к преступлению лиц", – говорится в Telegram-канале ведомства.

А в Южной Корее женщина перевела 70 млн вон мошеннику, который с помощью дипфейка выдавал себя за Илона Маска.