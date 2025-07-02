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Мир

В США сурок доехал до зоопарка автостопом

испуганный сурок, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 00:12 Фото: freepik
В США дикий сурок неожиданно оказался в зоопарке Денвера, проделав путь в 161 километр, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People.

Зверек спрятался над колесом грузовика сотрудников зоопарка и проехал автостопом около трех часов, прежде чем его заметили. Сотрудники зоопарка передали сурка ветеринарам, к счастью, он не пострадал, и его отпустили обратно в дикую природу.

"После того, как его выпустили, он метнулся к ближайшей куче камней, пристально наблюдал за нами в течение нескольких минут, а затем закричал и исчез в лесу", – рассказали работники зоопарка.

После происшествия сотрудники зоопарка призвали водителей внимательно проверять автомобили перед поездкой – внутри может спрятаться дикое животное.

Раннее мы сообщали, что в степях Казахстана стал чаще выходить к камерам редкий манул.

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Асель Аукешева
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