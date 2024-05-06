"Библейский" дождь из рыбы прошел в иранском городе

В иранском городе Ясудж произошло необычное явление: дождь из рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент – житель Ирана выходит из автомобиля во время сильного дождя и фиксирует, как с небес на землю падают крупные рыбы. На кадрах видно, как мужчина поднимает одну из рыб с земли, и она, несмотря на падение, остается живой.

Многие пользователи социальных сетей отнесли это событие к "библейским" явлениям, ссылаясь на упоминания подобных случаев в религиозных текстах, включая рассказы о пророке Иезекииле. Однако, среди комментаторов также оказались те, кто высказал сомнения в подлинности видео, обращая внимание на то, что рыба осталась живой после падения. Некоторые отметили, что автор записи, по всей видимости, торгует рыбой и был единственным, кто заметил данный редкий феномен.

Также отмечается, что этот необычный феномен связывают с природными явлениями, такими как водяные смерчи, которые могут вытягивать мелких водных животных в воздух. В результате небольшие рыбы могут оказаться в воздухе и затем падать на землю с большой высоты. Учитывая, что в районе Ясуджа действительно наблюдался сильный шторм с грозами, то этот вариант возможен.