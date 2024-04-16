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Улицы Шымкента затопило после сильных дождей

потоп в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 01:22 Фото: скриншот видео
16 апреля в Шымкенте прошли сильные дожди, из-за чего в некоторых частях города произошло скопление воды, сообщает Zakon.kz.

Кадры затопленных улиц распространились в социальных сетях.


"Силами департамента по ЧС и местных исполнительных органов дождевые воды были откачены. В настоящий момент на опубликованных видео в социальных сетях ситуация стабилизировалась. Обстановка в городе спокойная", – рассказал otyrar.kz начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.

Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Затем он встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайском районе.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

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Елена Беляева
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