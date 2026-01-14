Океанологии узнали, что рыбы захватили Мировой океан лишь благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая людей, но как именно рыбы стали главным населением морей до недавнего времени было неизвестно, сообщает Zakon.kz.

До позднеордовикского вымирания, которое прошло двумя волнами 443-445 миллионов лет назад, мир выглядел не так, как в более поздние эпохи. Другим было и море: в нем практически не было рыб современного типа.

Доминировали в нем круглоротые типа современных миног и миксин. Как следует из названия, челюстей у них не было, а к пище они присасывались круглым ртом. Дополняли картину огромные трилобиты, раковинные моллюски, морские скорпионы размером с человека, а также огромные наутилоидеи – активно плавающие хищники с остроконечными раковинами длиной до пяти метров.

Круглоротых среди позвоночных сегодня лишь по несколько десятков видов, а еще 70 тысяч видов – челюстноротые. Это, во-первых, рыбы, как костные, так и хрящевые (акулы и скаты), а во-вторых, четвероногие – то есть все наземные позвоночные, включая нас.

Четвероногие тоже произошли от рыб, поэтому разобраться с происхождением последних было бы очень неплохо. Но сделать это сложно: ранние рыбы редко сохранялись, ведь часто они были невелики, состояли из плохо сохраняющихся мягких тканей. Поэтому понять, когда именно они начали вытеснять круглоротых, очень сложно, а раз так, нельзя и понять, отчего это произошло.

Фото: Nobu Tamura

Авторы новой работы, которую опубликовали в Science Advances, попробовали восполнить этот пробел за счет системного анализа всех находок челюстноротых ранее 400 миллионов лет назад. Они пришли к выводу, что причиной их эволюционного бума стало позднеордовикское вымирание, хотя сперва оно и обошлось с ними очень жестко.

Исследователи проанализировали разнообразие как круглоротых, так и челюстноротых в период вымирания позднего ордовика.

Первая его волна, 445 миллионов лет назад, началась с сильнейшего похолодания: на лежавшей в южном полушарии Гондване образовались огромные ледники. В итоге мелководные прибрежные моря стали сушей, а морская жизни отступила в моря более глубокие.

Биоразнообразие радикально сократилось, причем как среди круглоротых, которые доминировали по числу видов, так и среди челюстноротых, которых было все еще очень немного.

Вторая волна вымирания, также связанные с резким колебанием климата, наступила около 443 миллионов лет назад. Она опять сократила разнообразие морских видов, но после нее, в течение нескольких миллионов лет, появилось множество разных групп челюстноротых, своеобразных ранних рыб, включая акул. Причем в разных регионах эти виды очень разные.

Это отличает ситуацию от предшествовавшего вымиранию ордовикского периода, когда круглоротые и челюстноротые рыбы были довольно похожими во всем глобальном океане.

Исследователи полагают, что климатические колебания разрушили единую глобальную морскую экосистему.

