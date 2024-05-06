ВВС Израиля атаковали более 50 целей в Рафахе

Фото: pixabay

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля 6 мая атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Сегодня утром, следуя указаниям на политическом уровне, мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточно Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. Это происходит в рамках подготовки к наземным действиям в этом районе. В течение дня ВВС атаковали более 50 террористических объектов в районе Рафаха", – заявил Хагари на брифинге. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ предложил мирным жителям восточной части Рафаха переместиться в гуманитарную зону Аль Муаси, также на юг сектора Газа из-за готовящейся "ограниченной операции".

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