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ВВС Израиля атаковали более 50 целей в Рафахе

ВВС Израиля атаковали более 50 целей в Рафахе, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 23:58 Фото: pixabay
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля 6 мая атаковали более 50 целей радикалов в районе Рафаха на юге сектора Газа, идет подготовка к наземной операции в этом районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Сегодня утром, следуя указаниям на политическом уровне, мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточно Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. Это происходит в рамках подготовки к наземным действиям в этом районе. В течение дня ВВС атаковали более 50 террористических объектов в районе Рафаха", – заявил Хагари на брифинге.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ предложил мирным жителям восточной части Рафаха переместиться в гуманитарную зону Аль Муаси, также на юг сектора Газа из-за готовящейся "ограниченной операции". 

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