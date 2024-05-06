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Израиль анонсировал начало операции в Рафахе и призвал мирных жителей покинуть город

Израиль анонсировал начало операции в Рафахе и призвал мирных жителей покинуть город, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:43 Фото: freepik
ЦАХАЛ предложил мирным жителям восточной части Рафаха переместиться в гуманитарную зону Аль Муаси, также на юг сектора Газа из-за готовящейся "ограниченной операции", сообщает Zakon.kz.

Об этом написал официальный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в соцсети X.

"В целях вашей безопасности Армия обороны настоятельно призывает вас немедленно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону на контрольно-пропускных пунктах", — говорится в заявлении.

Приказ об эвакуации пока распространяется только на некоторые восточные районы Рафаха, а не на весь город на юге Газы.

Мирных жителей с помощью плакатов, СМС, телефонных звонков и СМИ призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Как передает The Times of Israel, расширенная гуманитарная зона в этих районах включает в себя полевые госпитали и палаточные лагеря для перемещенных палестинцев. В ЦАХАЛе заявляют, что в последнее время "в Газе наблюдается всплеск гуманитарной помощи".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. По его словам, даже заключение сделки с движением об освобождении заложников не остановит процесс. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над ХАМАСом.

Франция уже заявила, что не согласна с решением Израиля о начале военных действий в Рафахе. В МИД страны отметили неприятие наступления на город, где нашли убежище более 1,3 млн человек.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 года после нападения палестинского движения ХАМАС на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". За это время число погибших в Газе, по информации местного Минздрава, превысило 34 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня. От ЦАХАЛ требовалось 40-дневное прекращение огня и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома. Однако позже СМИ сообщили, что первый раунд переговоров в Каире по Газе завершился безрезультатно. Стороны не смогли договориться.

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