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Международный суд ООН: Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

Международный суд ООН: Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 22:01 Фото: UNICEF/Eyad El Baba
Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Еuronews, в то же время суд не призвал к полному прекращению огня на всей территории анклава, как того требовала ЮАР на слушаниях на прошлой неделе.

"Требование о прекращении огня является частью дела, возбужденного в конце прошлого года ЮАР, обвиняющей Израиль в совершении геноцида во время его военной операции в секторе Газа. Израиль категорически отвергает эти обвинения. На рассмотрение дела могут уйти годы, но ЮАР требует временных распоряжений о защите палестинцев, пока продолжаются судебные споры", – говорится в сообщении. 

Как отмечает СМИ, Израиль вряд ли выполнит решение суда, считают эксперты, но оно усилит давление на эту страну. Критика действий Израиля в секторе Газа растет – даже со стороны его ближайшего союзника, Соединенных Штатов. Тем временем в Израиле заявляют, что никакая сила на земле не помешает стране защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против Нетаньяху.

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