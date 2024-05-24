Международный суд ООН: Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Еuronews, в то же время суд не призвал к полному прекращению огня на всей территории анклава, как того требовала ЮАР на слушаниях на прошлой неделе.

"Требование о прекращении огня является частью дела, возбужденного в конце прошлого года ЮАР, обвиняющей Израиль в совершении геноцида во время его военной операции в секторе Газа. Израиль категорически отвергает эти обвинения. На рассмотрение дела могут уйти годы, но ЮАР требует временных распоряжений о защите палестинцев, пока продолжаются судебные споры", – говорится в сообщении.

Как отмечает СМИ, Израиль вряд ли выполнит решение суда, считают эксперты, но оно усилит давление на эту страну. Критика действий Израиля в секторе Газа растет – даже со стороны его ближайшего союзника, Соединенных Штатов. Тем временем в Израиле заявляют, что никакая сила на земле не помешает стране защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против Нетаньяху.

