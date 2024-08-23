Всех заложников в российской колонии освободили после штурма

Российские спецслужбы провели штурм в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где 23 августа 2024 года заключенные взяли в заложники несколько сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Операция продолжалась полчаса. Во время штурма один из осужденных попытался активировать "жилет смертника", но система не сработала. По данным телеграм-канала Mash, спецназ ликвидировал всех заключенных, которые участвовали в захвате заложников.

"Всех четверых заключенных нейтрализовали снайперы Росгвардии. В операции со спецназом ФСИН "Барс" участвовало СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а для обеспечения безопасности – привлекли ОМОН", – сообщил экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ пояснили, что преступники захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных:

"Четверым сотрудникам нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо оказавших сопротивление госпитализированы, один из них скончался в больнице. Также пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет".

В пресс-службе добавили, что ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших и погибших при захвате заложников.

Ранее сообщалось, что заключенные устроили резню и взяли заложников в российской колонии.