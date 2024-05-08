Нью-Йорк возглавил рейтинг самых богатых городов мира
Фото: pixabay
В 2024 году Нью-Йорк на первом месте в рейтинге самых богатых городов мира по версии Henley & Partners, сообщает Zakon.kz.
По данным аналитиков, в Нью-Йорке:
- 60 миллиардеров;
- 349 тыс. миллионеров;
- совокупное состояние жителей – три трлн долларов;
- количество миллионеров с 2013 года выросло на 48%.
Таким образом, каждый 24-й житель Нью-Йорка имеет на своем счету миллион долларов. Буквально город миллионеров.
Второе место принадлежит Сан-Франциско. Замыкает тройку – Токио.
Рейтинговая организация Skytrax в рамках премии World Airport Awards объявила 10 самых чистых аэропортов мира.
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