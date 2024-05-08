Нью-Йорк возглавил рейтинг самых богатых городов мира

Фото: pixabay

В 2024 году Нью-Йорк на первом месте в рейтинге самых богатых городов мира по версии Henley & Partners, сообщает Zakon.kz.

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