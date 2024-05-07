Составлен рейтинг самых чистых аэропортов мира

Рейтинговая организация Skytrax в рамках премии World Airport Awards объявила 10 самых чистых аэропортов мира, сообщает Zakon.kz.

Первое место в рейтинге самых чистых аэропортов мира занял Токийский аэропорт Ханеда. Skytrax высоко оценила чистоту полов, сидений, мест общего пользования и туалетов. По словам представителей организации, в мире после пандемии коронавируса это чрезвычайно важно.

"После пандемии COVID-19 стандарты чистоты в аэропортах стали гораздо важнее для клиентов. Соблюдение этих самых высоких стандартов – залог наилучших результатов по обеспечению чистоты в аэропортах". Skytrax

Аэропорт Ханеда, фото: Instagram/haneda.airport_official

Наряду с аэропортом Ханеда в первую десятку рейтинга вошли еще три японских аэропорта:

Нагоя на пятом месте;

Нарита на шестом;

Кансай на седьмом.

Вторую строчку в рейтинге чистоты занял сеульский Инчхон и третью – сингапурский Чанги.

Аэропорт Дохи Хамад расположился на четвертом месте, а аэропорты Гонконга и Тайваня заняли восьмое и девятое места соответственно.

Замыкает список единственный неазиатский аэропорт – швейцарского Цюриха.

Аэропорт Цюриха, фото: Instagram/zurichairport

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