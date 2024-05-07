Составлен рейтинг самых чистых аэропортов мира
Первое место в рейтинге самых чистых аэропортов мира занял Токийский аэропорт Ханеда. Skytrax высоко оценила чистоту полов, сидений, мест общего пользования и туалетов. По словам представителей организации, в мире после пандемии коронавируса это чрезвычайно важно.
"После пандемии COVID-19 стандарты чистоты в аэропортах стали гораздо важнее для клиентов. Соблюдение этих самых высоких стандартов – залог наилучших результатов по обеспечению чистоты в аэропортах".Skytrax
Аэропорт Ханеда, фото: Instagram/haneda.airport_official
Наряду с аэропортом Ханеда в первую десятку рейтинга вошли еще три японских аэропорта:
- Нагоя на пятом месте;
- Нарита на шестом;
- Кансай на седьмом.
Вторую строчку в рейтинге чистоты занял сеульский Инчхон и третью – сингапурский Чанги.
Аэропорт Дохи Хамад расположился на четвертом месте, а аэропорты Гонконга и Тайваня заняли восьмое и девятое места соответственно.
Замыкает список единственный неазиатский аэропорт – швейцарского Цюриха.
Аэропорт Цюриха, фото: Instagram/zurichairport
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