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Суд Гонконга запретил песню, которую горожане пели во время митингов

митинг Китай, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 09:46 Фото: freepik
В Гонконге потребовали удалить из интернета песню протеста, ставшую популярной во время продемократических митингов на территории города, после соответствующего решения суда, сообщает Zakon.kz.

В своем решении в среду апелляционный суд назвал песню Glory to Hong Kong "оружием" для разжигания насильственных протестов в 2019 году.

Первая попытка правительства Гонконга добиться официального запрета на исполнение гимна была отклонена Верховным судом в прошлом году неожиданным постановлением, в котором говорилось, что запрет может оказать "сдерживающее воздействие" на невиновных третьих лиц.

Но, отменив это решение, судья апелляционной инстанции Джереми Пун написал в среду, что автор песни "задумал, что она станет "оружием", и так оно и стало".

"Она (песня. – Прим. ред.) использовалась в качестве стимула для разжигания жестоких протестов, охвативших Гонконг с 2019 года. Она способна вызвать эмоции среди определенных слоев общества", — сказал он.


Песню больше нельзя транслировать или исполнять "с преступными намерениями", а также распространять или воспроизводить на интернет-платформах, хотя судебный запрет содержал исключения для "академической деятельности и новостной деятельности" — поправка, сделанная правительством после предыдущего допроса судьями.

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