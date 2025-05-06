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Мир

Индия потребовала отменить аукцион по продаже реликвий Будды в Гонконге

Индия просит остановить аукцион найденных среди останков Будды драгоценных камней, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 19:49 Фото: sothebys
В Индии протестуют против продажи в Гонконге древних драгоценных реликвий буддизма, сообщает Zakon.kz.

Аукцион, вызвавший возмущение ученых и руководителей монастырей, запланирован на 7 мая. Ожидается, что драгоценные камни будут проданы примерно за 100 млн гонконгских долларов или 9,7 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian. Эти реликвии в 1898 году выкопал британский колониальный офицер Уильям Клакстон Пеппе.

Фото: sothebys

В письме, опубликованном в Instagram-аккаунте индийского министерства культуры говорится, что телережиссер и киноредактор из Лос-Анджелеса Пеппе, не имеет полномочий продавать реликвии. А аукционный дом Sotheby's, проводя торги, "участвует в продолжающейся колониальной эксплуатации".

Министерство культуры Индии настаивает на немедленном прекращении аукциона, заявив, что драгоценные реликвии "составляют неотъемлемое религиозное и культурное наследие Индии и мирового буддийского сообщества".

Фото: sothebys

В Sotheby's ответили, что уделяют вопросу "большое внимание", хотя на текущий момент аукцион не остановлен. Наследники же считают реликвии подношениями, а не "телом Будды" и уверены, что их право собственности неоспоримо.

Недавнее шоу дронов, похожее на россыпь драгоценных камней, восхитило жителей и гостей Гонконга.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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