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Создатель северокорейской пропаганды умер в возрасте 94 лет

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 14:55 Фото: Центральное информационное агентство Кореи/AP
Ким Ки Нам, руководитель северокорейской пропаганды, сформировавший культ личности династии Кимов, умер в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

Ким Ки Нам умер во вторник, 7 мая, в возрасте 94 лет от полиорганной недостаточности, сообщило официальное информационное агентство ЦТАК.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду посетил похоронный зал, чтобы отдать дань уважения "в связи с потерей ветерана-революционера, который оставался безгранично верным" стране до самого конца, говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что Ким Чен Ын возглавит государственный комитет по похоронам Ким Ки Нама. Похороны запланированы на четверг, 9 мая.

Ким Ки Наму приписывают руководство культом семейной династии Ким. Государственные СМИ описали его как "ветерана нашей партии и революции, престижного теоретика и видного политического деятеля".

Как сообщает ЦТАК, в 1970-е годы Ким Ки Нам возглавлял официальный рупор Пхеньяна, газету "Нодон синмун". По данным правительства Южной Кореи, он стал главой департамента пропаганды Северной Кореи в 1985 году. Он ушел на пенсию в 2017 году, и его место заняла сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон.

Роль Ким Ки Нама как главного пропагандиста страны принесла ему известность на Юге, где СМИ прозвали его северокорейским Геббельсом в честь министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Он был одним из немногих северокорейских чиновников, посетивших Юг, возглавив похоронную делегацию в 2009 году после смерти президента Ким Дэ Чжуна, который своей "Солнечной политикой" открыл эпоху примирения с Пхеньяном. Также он был одним из семи высокопоставленных чиновников, которые вместе с Ким Чен Ыном сопровождали катафалк Ким Чен Ира.

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