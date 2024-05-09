27-летний рэпер умер на сцене от хронической усталости
Фото: Instagram/costatitch
Стала известна причина гибели южноафриканского 27-летнего рэпера Costa Titch. Как выяснилось, он умер на сцене от хронического переутомления, сообщает Zakon.kz.
Информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram.
"Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь", – говорится в сообщении.
Настоящее имя артиста – Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.
Поклонники рэпера выразили свои соболезнования в комментариях:
– От этого не легче, но я надеюсь, что в семье теперь есть покой. Покойся с миром, ушел, но навсегда в наших сердцах.
– Только если бы он отказался от пары концертов...
– Вот вам знак, чтобы научиться отдыхать, когда есть возможность.
Ранее сообщалось, что рэпера Оксимирона объявили в розыск в России.
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