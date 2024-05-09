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27-летний рэпер умер на сцене от хронической усталости

рэпер умер на сцене от переутомления, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 22:36 Фото: Instagram/costatitch
Стала известна причина гибели южноафриканского 27-летнего рэпера Costa Titch. Как выяснилось, он умер на сцене от хронического переутомления, сообщает Zakon.kz.

Информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram.

"Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь", – говорится в сообщении.

Настоящее имя артиста – Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.

Поклонники рэпера выразили свои соболезнования в комментариях:

– От этого не легче, но я надеюсь, что в семье теперь есть покой. Покойся с миром, ушел, но навсегда в наших сердцах.

– Только если бы он отказался от пары концертов...

– Вот вам знак, чтобы научиться отдыхать, когда есть возможность.

Ранее сообщалось, что рэпера Оксимирона объявили в розыск в России.

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