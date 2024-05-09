27-летний рэпер умер на сцене от хронической усталости

Информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram.

Настоящее имя артиста – Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.

Поклонники рэпера выразили свои соболезнования в комментариях:

– От этого не легче, но я надеюсь, что в семье теперь есть покой. Покойся с миром, ушел, но навсегда в наших сердцах.

– Только если бы он отказался от пары концертов...

– Вот вам знак, чтобы научиться отдыхать, когда есть возможность.