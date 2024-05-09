Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России
Фото: wikipedia
Против российского артиста возбуждено уголовное дело. Что стало основанием для его возбуждения, пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.
Данные Оксимирона, в миру Мирон Фёдоров, появились на сайте МВД РФ в разделе разыскиваемых преступников.
Фото: скриншот сайта
Отметим, что Министерство юстиции РФ признало рэпера иноагентом в октябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что неизвестный попытался ворваться в дом рэпера Дрейка в Торонто.
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