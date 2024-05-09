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Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России

Рэпер , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 16:14 Фото: wikipedia
Против российского артиста возбуждено уголовное дело. Что стало основанием для его возбуждения, пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Данные Оксимирона, в миру Мирон Фёдоров, появились на сайте МВД РФ в разделе разыскиваемых преступников.

Рэпер , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 16:14

Фото: скриншот сайта

Отметим, что Министерство юстиции РФ признало рэпера иноагентом в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что неизвестный попытался ворваться в дом рэпера Дрейка в Торонто.

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