Культура и шоу-бизнес

Известного рэпера подозревают в расчленении 15-летней девочки

Фото: Instagram/d4vddd
Американский рэпер D4vd, известный как Дэвид Энтони Берк, стал подозреваемым в убийстве 15-летней Селесты Ривас Эрнандес из Лейк-Элсинора. Ее тело нашли в багажнике Tesla артиста в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, его ареста пока не было, так как расследование продолжается. По словам судмедэксперта округа Лос-Анджелес, причина и обстоятельства смерти девушки тоже неизвестны.

По данным источников, тело девочки было расчленено. Следователи считают, что к этому могли быть причастны несколько человек.

СМИ также раскрывает, что после опознания тела – в середине сентября – полиция провела обыск в доме D4vd в Лос-Анджелесе, поскольку Tesla, в багажнике которой нашли девушку, зарегистрирована на его имя. Полиция предполагает, что Селеста могла быть мертва несколько недель до обнаружения.

Также инсайдеры утверждают, что артист не сотрудничает со следствием, а его адвокаты не ответили на запросы ABC News. В октябре менеджер музыканта заявлял, что D4vd ничего не знает о расчлененной девочке в его машине, несмотря на появившиеся в сети слухи.

Ранее сообщалось, что на звезду "Слово пацана" Никиту Кологривого надели смирительную рубашку.

Аксинья Титова
