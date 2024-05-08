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Звезда подростковых сериалов Хилари Дафф показала своего новорожденного ребенка

актриса, роды, новорожденный, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 12:47 Фото: Instagram/hilaryduff
Американская актриса Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз и показала фото ребенка на своей странице в Instagram. У звезды популярных американских сериалов для подростков родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

О своей четвертой беременности Дафф объявила в декабре 2023 года. Актриса назвала свою дочь необычным именем – Таунс Мидоу Бэйр. Отметим, что артистка рожала в ванне. Сразу после родов она опубликовала фотографии, которые были сделаны во время родов. 

Хилари Даф замужем за певцом Мэттью Комом. У пары двое общих дочерей – Бэнкс и Мэй, также у Дафф есть сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.

Ранее исследователи выяснили, что у Хилари Дафф и Елизаветы II есть общие предки. Актриса приходится королеве восемнадцатиюродной сестрой.

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