Посол Израиля в знак протеста с трибуны измельчил в шредере Устав ООН
Видео своего выступления он выложил на своем аккаунте в Х.
"Сегодня я продемонстрировал Генеральной Ассамблее, что они делают с Уставом ООН, игнорируя его и уничтожая на сцене. Я хочу, чтобы мир помнил, как они разрушили Устав ООН", – написал израильский политик.
Today, I demonstrated to the General Assembly what they are doing to the UN Charter by ignoring it and shredded it on the stage. I told the ambassadors that today will go down in infamy and I want the world to remember when they shredded the UN Charter to advance a Nazi regime… pic.twitter.com/NulOtHsAdK— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) May 10, 2024
В пятницу Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с "незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях". На заседании делегаты приняли предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию о членстве Палестины в ООН.
Документ расширяет права Палестины в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы ООН, подчеркнули в заявлении всемирной организации.