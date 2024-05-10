Посол Израиля в знак протеста с трибуны измельчил в шредере Устав ООН

Посол Израиля при ООН Гилад Эрдан на выступлении в Генеральной Ассамблее (ГА) в знак протеста измельчил Устав всемирной организации в портативном шредере, сообщает Zakon.kz.

Видео своего выступления он выложил на своем аккаунте в Х.

"Сегодня я продемонстрировал Генеральной Ассамблее, что они делают с Уставом ООН, игнорируя его и уничтожая на сцене. Я хочу, чтобы мир помнил, как они разрушили Устав ООН", – написал израильский политик.

Today, I demonstrated to the General Assembly what they are doing to the UN Charter by ignoring it and shredded it on the stage. I told the ambassadors that today will go down in infamy and I want the world to remember when they shredded the UN Charter to advance a Nazi regime… pic.twitter.com/NulOtHsAdK — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) May 10, 2024

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с "незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях". На заседании делегаты приняли предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию о членстве Палестины в ООН.



Документ расширяет права Палестины в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы ООН, подчеркнули в заявлении всемирной организации.