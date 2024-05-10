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Посол Израиля в знак протеста с трибуны измельчил в шредере Устав ООН

Посол Израиля в знак протеста с трибуны измельчил в шредере Устав ООН, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 01:07 Фото: Х/giladerdan1
Посол Израиля при ООН Гилад Эрдан на выступлении в Генеральной Ассамблее (ГА) в знак протеста измельчил Устав всемирной организации в портативном шредере, сообщает Zakon.kz.

Видео своего выступления он выложил на своем аккаунте в Х.

"Сегодня я продемонстрировал Генеральной Ассамблее, что они делают с Уставом ООН, игнорируя его и уничтожая на сцене. Я хочу, чтобы мир помнил, как они разрушили Устав ООН", – написал израильский политик.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с "незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях". На заседании делегаты приняли предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию о членстве Палестины в ООН. 

Документ расширяет права Палестины в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы ООН, подчеркнули в заявлении всемирной организации.

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