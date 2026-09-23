Дональд Трамп с трибуны ООН официально переименовал ИИ

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил о переименовании ИИ (искусственного интеллекта), сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении он сообщил:

"Соединенные Штаты категорически отвергают любые попытки выстроить глобалистскую схему контроля над тем, что сейчас принято называть "искусственным интеллектом". Отныне мы официально будем называть это "суперинтеллектом". Мы меняем название, поскольку слово "искусственный" придает понятию оттенок подделки, фальши, а ведь на самом деле это не подделка – это нечто потрясающее. Нам нужно быть внимательнее: реальность прямо противоположна тому, на что намекает старое название. Поэтому во всех документах США – и, надеюсь, во всем мире – отныне будет использоваться гораздо более точный термин: "супер-" (вместо "искусственный"). Итак, это суперинтеллект. Иными словами, добро пожаловать в новый мир суперинтеллекта – или СИ. Посмотрим, приживется ли это. Звучит гораздо лучше. Это действительно лучше и гораздо точнее", – заявил Трамп.

Далее он заявил, что США также будут "поощрять" использование искусственного интеллекта и не будут "ограничивать его".

"Мы будем лишь поощрять суперинтеллект. Мы будем внимательно следить за этим через Министерство юстиции. Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире в области сверхразума, и мы будем продолжать делать это безопасно и ответственно. Американцы никогда не были нацией, которая отступает перед неизведанными территориями или уклоняется от вызова, каким бы большим или сложным этот вызов ни был", – сказал президент США.

Это не первый случай, когда Трамп решает что-либо переименовать. На фоне эскалации торговой войны с Канадой он подписал указ, предписывающий федеральным агентствам взять под опеку озеро Америка вместо озера Онтарио. Также он решил переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Пентагон стал Министерством войны. Международный аэропорт Палм-Бич был официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа.

На фоне этих инициатив создатели американского мультсериала "Южный Парк" решили переименовать его в "Южную Америку".