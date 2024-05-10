Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу сообщило 10 мая, что число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку достигло семи человек, передает Zakon.kz.

"По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек", – говорится в сообщении ведомства.

г. Санкт-Петербург.

Автобус улетел с Поцелуева моста!

Чудовищно!!!😱😱😱

Предположительно водитель Рахматшох Курбонов уснул за рулём.

3 погибших, 6 госпитализированы, из них 4 в состоянии клинической смерти. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/V8Bi7GBx7t — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) May 10, 2024

В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности. Сейчас там проводится комплексная проверка.



В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку. Сообщалось о шести погибших. Всего внутри было 20 человек. По словам очевидцев, из воды по одному доставали людей без сознания.