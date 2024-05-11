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Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: погибла уроженка Казахстана

автобус затонул в реке, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 10:30 Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге среди погибших в результате падения автобуса в реку оказалась 28-летняя Марина Ю., уроженка города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В Петербурге Марина проживала на Косой линии Васильевского острова. Погибшая занималась продажей натуральной косметики и вела блог в соцсетях. Женщина регулярно постила фотографии своего ребенка – маленького мальчика.

Сведения о пострадавших стали известны из издания "Фонтанка". По официальным данным Следственного комитета, скончались семь человек. А водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого.

10 мая 2024 года в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку.

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