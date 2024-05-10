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Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: есть погибшие

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге - есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 16:03 Фото: акимат Алматы
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли медики и полиция, пишет telegram-канал Shot.


"Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере", – говорится в сообщении.

На данный момент известно минимум о трех погибших, еще шесть госпитализированы. В местных СМИ пишут, что количество погибших выросло до шести. Всего внутри было 20 человек. Автобус под водой уже около часа. По словам очевидцев, из воды по одному достают людей без сознания.

Telegram-канал Mash опубликовал момент падения автобуса в Мойку. Видно, что водитель потерял управление.

 

Ранее стало известно о том, что на трассе Самара – Шымкент в ДТП погибли депутат и семья учителей.

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Россия Санкт-Петербург ДТП 2024 год Автобусы
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