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В США по ошибке застрелили военного летчика

США, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 06:30 Фото: pixabay
Полиция Флориды обнародовала кадры с нательной камеры полицейского, который застрелил военнослужащего ВВС США в своем доме, сообщает Zakon.kz.

23-летний старший летчик Роджер Фортсон был доставлен в больницу, где и скончался. Адвокат семьи убитого Бен Крмап заявляет, что полиция ворвалась не в тот дом. Полиция оспаривает это заявление и утверждает, что сотрудник полиции отреагировал в порядке самообороны после того, как увидел Фортсона, вооруженного пистолетом.

Шериф показал четырехминутное видео, снятое с нательной камеры полицейского, который производил выстрелы. Полицейский прибыл на вызов о драке и шуме, доносившемся из квартиры Фортона. На видео видно, что полицейский подошел к входной двери, постучал и дважды крикнул, что он сотрудник "офиса шерифа".

Фортсон, когда открывал дверь, держал пистолет в правой руке. После этого полицейский произвел несколько выстрелов как только дверь открылась, после чего приказал ему бросить оружие.

Выступая перед журналистами, адвокат обвинил полицию в попытке "оправдать неоправданное чрезмерное применение силы".

В свою очередь шериф округа Эрик Аден сообщил, что стрельбу расследуют Департамент правоохранительных органов Флориды и прокуратура штата.

"Но я хочу заверить вас, что мы не прячемся, не скрываем и не предпринимаем никаких действий, которые могли бы привести к поспешному осуждению покойного или нашего сотрудника", – сказал он.

В июле в США начнутся поставки одноместных самолетов Pivotal Helix eVTOL, для управления которыми не требуется лицензия пилота.

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