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Электрические самолеты готовят к продаже в США

Авиация, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 05:15 Фото: techeblog
В июле в США начнутся поставки одноместных самолетов Pivotal Helix eVTOL, для управления которыми не требуется лицензия пилота, сообщает Zakon.kz.

По данным Techeblog, стоимость электро-самолета стартует с отметки 190 тыс. долларов. Лицензия пилота не нужна, поскольку воздушное судно соответствует "сверхлегкой" категории. При этом на нем нельзя летать вблизи аэропортов и загруженных районов.

Авиация, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 05:15

Фото: techeblog

Самолет взлетает вертикально и разгоняется до 100 км/ч. Запаса одного заряда хватает на 32 км пути. Базовая модель оснащена внешней отделкой из углеродного волокна, цифровой панелью управления, фонарем, HD-камерой посадки, зарядным устройством, специальной маркировкой, программой обучения пилотов и гарантией.

Есть более продвинутая комплектация за 260 тыс. долларов. У модели первого класса особый дизайн, три зарядных устройства и подсветка самолета-маяка.

Составлен рейтинг самых чистых аэропортов мира.

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