Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер американский инвестор и математик Джим Саймонс

Умер известный американский инвестор и математик Джим Саймонс , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 15:10 Фото: simonsfoundation
В Нью-Йорке в возрасте 86 лет ушел из жизни американский инвестор-миллиардер, математик, филантроп владелец инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс, сообщает Zakon.kz.

О печальном известии сообщили в Фонде Саймонса.

"С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке".

Фонд Саймонса был основан в 1994 году. С тех пор Фонд поддерживает ученых и организации по всему миру в расширении границ исследований в области математики и фундаментальных наук.

"За свою 30-летнюю историю работа Фонда Саймонса привела к прорывам в изучении аутизма, происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной науки. Пожертвования Джима и Мэрилин продолжают поддерживать следующее поколение математиков и ученых в школах и университетах Нью-Йорка и по всему миру", – сообщается на сайте фонда.

У Джима Саймонса остались жена, трое детей, пятеро внуков и правнук.

5 мая 2024 года ушел из жизни известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко.

Читайте также

флаги Палестины и Израиля
Израиль приказал жителям северной части Рафаха эвакуироваться
сеть Starlink
Илон Маск: Starlink находится под большим давлением из-за магнитной бури
автобус затонул в реке
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: погибла уроженка Казахстана
Аймира Муксулова
Нью-Йорк США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: