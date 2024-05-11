Умер американский инвестор и математик Джим Саймонс

В Нью-Йорке в возрасте 86 лет ушел из жизни американский инвестор-миллиардер, математик, филантроп владелец инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс, сообщает Zakon.kz.

О печальном известии сообщили в Фонде Саймонса.

"С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке".

Фонд Саймонса был основан в 1994 году. С тех пор Фонд поддерживает ученых и организации по всему миру в расширении границ исследований в области математики и фундаментальных наук.



"За свою 30-летнюю историю работа Фонда Саймонса привела к прорывам в изучении аутизма, происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной науки. Пожертвования Джима и Мэрилин продолжают поддерживать следующее поколение математиков и ученых в школах и университетах Нью-Йорка и по всему миру", – сообщается на сайте фонда.

У Джима Саймонса остались жена, трое детей, пятеро внуков и правнук.

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