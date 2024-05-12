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Журналистку, прочитавшую рэп в прямом эфире парада Победы, наказывать не будут

Москва, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 07:17 Фото: Instagram/russian_kremlin
Руководство телеканала "Москва 24" не намерено наказывать журналистку Ксению Поликарпову за рэп, прозвучавший из ее уст во время прямой трансляции военного парада в Москве, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 9 мая, когда журналистка решила проверить микрофон в эфире телеканала "Москва 24" во время парада Победы. Однако оказалось, что он был включен, когда Поликарпова произнесла строчки из песни "Наш гимн" от Hard Bass School в прямом эфире.

"Раз-раз-раз, это хард басс! Все в спортивках адидас. И на найке пацаны. Слушают хард басс басы", – этот фрагмент и завирусился в Сети.

Глава телеканала "Москва 24" Игорь Шестаков рассказал Telegram-каналу "Подъем", что корреспондентку наказывать не станут. По его словам, о том, что она уже в эфире, девушка не знала.

"Техническая абсолютно накладка. У нас просто звукорежиссер ее вывел раньше времени. Она речевки читала для артикуляции. Звукорежиссера поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну где‑то ошиблись, что такого?" – резюмировал он.

В этот же день на Красной площади в Москве присутствовал президент Касым-Жомарт Токаев.

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