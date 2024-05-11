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Стала известна причина дисквалификации певца из Нидерландов на Евровидении

Стала известна причина дисквалификации певца из Нидерландов на Евровидении, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 23:50 Фото: avrotros.nl
Стала известна причина дисквалификации участника международного музыкального конкурса "Евровидение-2024" от Нидерландов Йоста Кляйна, который выступает по псевдонимом Joost, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия Нидерландов на "Евровидении", певца отстранили за угрожающий жест в адрес оператора, которая его снимала без его согласия.

"Инцидент произошел после выступления в прошлый четверг. Вопреки четко оговоренным договоренностям, Йост был снят в тот момент, когда он только что сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку. В тот момент Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали. Но это проигнорировали. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", заявил, что шведская полиция расследует "жалобу, поданную женщиной из съемочной группы" на Йоста Клейна, и что ему нецелесообразно участвовать, пока идет судебный процесс. 

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